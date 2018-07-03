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رئيس الشرطة الألمانية يمتدح التنظيم الأمنى لمونديال روسيا

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:27 ص
رئيس الشرطة الألمانية يمتدح التنظيم الأمنى لمونديال روسيا الشرطة الألمانية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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امتدح رئيس الشرطة الألمانية، ديتر رومان، التدابير والإجراءات الأمنية التى تقوم بها الحكومة الروسية فى تنظيم مونديال 2018، بالإضافة لمنع حدوث أى أعمال شغب أو مشاكل بين الجماهير.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء، عن رومان قوله " نحن كمؤسسة أمنية نتعامل مع جميع المسائل المتعلقة بالأمن بالإضافة لأمن الحدود، كما نتعاون مع المؤسسات الأمنية الحكومية لدول أخرى وهناك تبادل للمعلومات، وقد عملنا سويا مع الأمن الروسى خلال كأس القارات".

وتابع: "فى مركز التعاون الدولى هناك تعاون مستمر وممتاز لتبادل المعلومات الأمنية، وأستطيع القول أن التنظيمات الأمنية المرافقة للمونديال هى على أعلى مستوى، بالإضافة للدور الكبير الذى تضطلع به الوحدات الخاصة غير المرئية فى الشارع".

وتحدث رومان عن الدور الكبير لما يعرف بـ"جواز المشجع" والذى طرحته الحكومة الروسية لتشجيع القدوم لمشاهدة المونديال دون الحصول على تأشيرات سياحية، الأمر الذى ساعد على منع الكثيرين من مثيرى الشغب من دخول الأراضى الروسية فترة البطولة.

وأضاف هناك الكثير من مثيرى الشغب الذين حاولوا دخول الأراضى الروسية عن طريق تركيا أو لاتفيا، بطريقة غير شرعية، إلا أنه تم التعامل معهم.

 


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