رئيس الحكومة من البرلمان:نستهدف إنشاء 13مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة - صور

كتبت هند مختار - تصوير حازم عبد الصمد

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تستهدف فى برنامجها إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا لتوفير 43 ألف فرصة عمل. وأضاف مدبولى، خلال عرضه برنامج الحكومة أمام مجلس النواب، أنه سيتم تخصيص 10% من الأراضى للمشروعات الصغيرة وتوفير 10 مليارات جنيه قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشار رئيس الحكومة، إلى أن المجتمع لم يشعر بمؤشرات الإصلاح الاقتصادى ونتائجه إذا استمرت الزيادة السكانية بهذا الشكل.

قال رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج الحكومة يلتزم بثوابت ارتضيناها جميعا وهى رؤية مصر 2030 ومستهدفات خطة التنمية المستدامة والتى تمثل إطار عمل لكل حكومة حالية أو قادمة.

وأضاف مدبولى، خلال إلقائه بيان الحكومة أمام مجلس النواب، أن البرنامج يتضمن الاستحقاقات الدستورية والتى تخصص نسبا محددة للإنفاق على برامج التعليم والبحث العلمى والصحة، وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، والبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والمطالب الجماهيرية ذات الأولوية.

وأكد رئيس الحكومة، على أن برنامج الحكومة قائم على أن الفترة القادمة فترة الانطلاق وستنفذ الحكومة هذا البرنامج تحت شعار "مصر تنطلق".