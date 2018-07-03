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رئيس أكاديمية الشرطة: نستعين بالعلم لمواجهة الجرائم المستحدثة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:40 م
رئيس أكاديمية الشرطة: نستعين بالعلم لمواجهة الجرائم المستحدثة مركز بحوث الشرطة
كتب محمود عبد الراضي
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قال اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وقعنا برتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية، يؤكد على التعاون المثمر معها باعتبارها منارة للعلوم والمعرفة وهدية مصر قديماً وحديثاً للعالم.

 

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية، لو نظرنا إلى المحاور التى يتناولها البروتوكول نجد أنها تفعل إنشاء إدارة الكترونية وتبادل الإنتاج العلمى، وعقد مؤتمرات ومعارض مشتركة وندوات ومؤتمرات، وستكون نقله فى المجال البحثى للجانبين، وهذا يدل على مستوى أمنى متقدم لمواجهة الجرائم المستحدثة.

بدوره، قال الدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية، سيكون بيننا تعاون في عملية الطبع والتوثيق وتبادل الكتب والدراسات، ونحن سعداء بالتعاون مع أقدم شرطة أفريقية وعربية.

ووقعت أكاديمية الشرطة بروتوكول تعاون بين مركز بحوث الشرطة بالأكاديمية ومكتبة الإسكندرية، متضمنا مجالات عديدة ومتنوعة أهمها العمل على تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية وتبادل الإنتاج العلمى والمعلومات والبيانات والمؤلفات والمراجع العلمية المترجمة فى المجالات ذات الإهتمام المشترك والأفلام التوعوية والتدريبية والتعليمية والبرامج المستجدة للحاسب الآلى الخاص بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، فضلا عن التعاون فى إنشاء قاعدة بيانات للدراسات البحثية والعلمية فى مجال تنظيم اللقاءات والمؤتمرات العلمية والحلقات النقاشية وورش العمل والمعارض المتخصصة المشتركة وبما يخدم النشاط العلمى والبحثى فى الجانب الشرطى والأمنى .

ووقع البروتوكول كل من اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ممثلا عن الأكاديمية والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية ممثلا عن المكتبة، وفى الكلمة التى القاها رئيس الأكاديمية بهذه المناسبة رحب فيها بوفد مكتبة الإسكندرية ونقل له تحديات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبالغ حرصه على توقيع البروتوكول مع المكتبة العريقة التى تُعد من أهم المعالم الحضارية والعلمية والتثقيفية فى مصر والشرق الأوسط .

 

 

 


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