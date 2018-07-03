"دفاع" البرلمان: لو استمرت الإخوان فى الحكم لانقسم الشعب المصرى لطوائف

كتب محمود العمرى

قال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو ذكرى يسجلها التاريخ لانتصار الشعب المصرى على جماعة إرهابية اختطفت الوطن ، وسخرت كل مؤسسات الدولة لخدمة مموليها وأعداء الدولة المصرية، فانتصار الشعب هو أكبر دليل على أنه لا يقبل هذه الجماعة مرة أخرى، وأن هذه الجماعة أصبحت أكبر عدو بالنسبة للدولة ككل، ففى العام الذى تولت فيه الجماعة الإرهابية أصبحت المشاكل تتفاقم بشكل كبير فى الدولة المصرية نتيجة لأن الجماعة سخرت كل المؤسسات لخدمتها .

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الشعب المصرى حقق أكبر انتصار فى تاريخه على هذه الجماعة الإرهابية، بالإضافة إلى مساندته للجيش والشرطة فى حربهما ضد الإرهاب الذى جعلته الجماعة الإرهابية فى وجه المصريين لترهيبهم من أجل بقاء الجماعة فى الحكم ، ولكن بوقوف القوات المسلحة والشرطة والشعب فى وجه الإرهاب انتصرت إرادة الشعب المصرى فى الثورة، ولو استمرت الإخوان فى الحكم لانقسمت جموع المصريين إلى طوائف .