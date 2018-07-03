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خبير فى الهجرة والاقتصاد: مساعدة الدول الفقيرة لن تحل أزمة الهجرة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:13 م
خبير فى الهجرة والاقتصاد: مساعدة الدول الفقيرة لن تحل أزمة الهجرة الهجرة غير الشرعية - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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أكد مايكل كليمنس خبير الهجرة والاقتصاد والباحث فى مركز التنمية العالمية فى واشنطن " بأن مساعدة الدول الفقيرة لا يمكنها أن تحل أزمة الهجرة كما يعتقد الزعماء الأوروبين، إذ قال إن مساعدة الدول الفقيرة لا تحل مشكلة الهجرة، بل على العكس تماما، حيث أن المساعدات المالية تزيد أفواج الهجرة إلى القارة الأوروبية، وخاصة الهجرة غير الشرعية".

ووفقا لقناة بلجيك 24 البلجيكية، أوضح الخبير فى مجال الهجرة والاقتصاد، بأن بعض دراسات الهجرة تؤكد بأن تحسن المستوى المالى يحفز عدد كبير من الشباب المقيمن فى أفريقيا إلى الهجرة لأوروبا، وذلك لكون هذه المبالغ تجعله قادر على الحصول على فرص أكبر لإيجاد هجرة أمنة إلى أوروبا.

وأوضحت تقارير إعلامية على مدار الأسابيع الماضية، بأن الهجرة الغير شرعية إلى أوروبا قد زادت بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، هو الأمر الذى يثير قلق كبير فى المجتمع الأوروبى خاصة بعدما تم الإعلان عن نمو كبير فى أعداد المواليد من المهاجرين المقيمين بأوروبا، وهو الأمر الذى أثار مخاوف من التغير الديمغرافى فى القارة العجوز.

وبحسب ما تم الإعلان عنه فى تقرير إحصائى صدر عن مراكز أوروبية، فأن أزمة المهاجرين كذلك قد سببت زيادة كبيرة فى نسبة البطالة فى بعض الدول، حيث أصبحت تتراوح بين 20 و25% فى بعض دول الاتحاد الأوروبى.

 


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