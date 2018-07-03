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حى جنوب الجيزة ومديرية الصحة ينظمان قافلة طبية لـ"بين البحرين".. الأحد المقبل

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:00 ص
حى جنوب الجيزة ومديرية الصحة ينظمان قافلة طبية لـ"بين البحرين".. الأحد المقبل اللواء هشام الطويل رئيس حي جنوب الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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أكد اللواء هشام الطويل، رئيس حى جنوب الجيزة، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة بقيادة الدكتورة هناء سرور، لتنظيم قافلة طبية لمنطقة بين البحرين التابعة للحى يومى الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل، لتقديم خدمة صحية متكاملة للأهالى تأكيدًا على حرص الدولة على تقديم كل الخدمات لأهالى الجزيرة.

وأضاف رئيس حى جنوب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحى شكل لجنة لتحديد مكان لنزول القافلة بالمنطقة بحيث يسمح بتواجد كل سيارات القافلة والعمل بكامل قوتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال اليومين المخصصين للقافلة، مشيرًا إلى بعد المسافة بين الجزيرة ومستشفى الجيزة دفع الحى إلى التنسيق على عمل هذه القافلة لرفع مشقة التنقل عن أهالى الجزيرة.

 

 

 


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