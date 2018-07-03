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حفار برمائى بأسيوط للسيطرة على زيادة الطمى أمام مآخذ محطات المياه

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:56 ص
حفار برمائى بأسيوط للسيطرة على زيادة الطمى أمام مآخذ محطات المياه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأن شركة مياه الشرب بأسيوط والوادى الجديد دعمت معداتها بحفار برمائى كامل بالبنتون العائم، وطلمبات التكرير، وخطوط الطرد، وتم تركيب الحفار أمام مأخذ محطة مياه نزلة عبد، وإنزاله بالمياه.

وأوضح رسلان أن تركيب الحفار جاء فى إطار خطة الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً أنه لأول مرة يتم استخدام هذا الحفار فى شركات مياه الشرب بالصعيد، تحت رعاية ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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وأشار إلى أنه تم توريد حفار آخر لشركة مياه الشرب بمحافظة المنيا، وجار توريد 2 حفار برمائى لشركة المياه بمحافظة الجيزة، وتوريد حفار لمحافظة سوهاج.

وقال المهندس محمد صلاح الضوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد: تبلغ تكلفة الحفار 7 ملايين جنيه، وبدأ تشغيله أول شهر يونيو الماضى، مشيراً إلى أن الغرض الرئيسى من الحفار البرمائى، هو السيطرة على ظاهرة الإطماء أمام مآخذ محطات المياه المرشحة أثناء السدة الشتوية التى تتكرر بهذا التوقيت من كل عام، الأمر الذى يعوق وصول المياه إلى الطلمبات العكرة، وقد يتسبب فى ضعف المياه، وبالأخص محطات مراكز (ابوتيج – الوليدية – الطوابية –البدارى).

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وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة: من المقرر استخدام الحفار فى 9 محطات مرشحة كبرى بمحافظة أسيوط، وهى (البدارى – صدفا – المحطة الألمانى – نزلة عبداللاه– الوليدية – الطوابية – منفلوط – القوصية – ابوتيج).

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