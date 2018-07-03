حرق 5 أوكار لـ"داعش" واعتقال 9 إرهابيين فى مدينة سامراء بالعراق

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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الثلاثاء، حرق 5 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابى، واعتقال 9 من عناصره فى مدينة سامراء.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، إن قوات قيادة عمليات سامراء شرعت فجر اليوم وبإسناد من طيران الجيش بتفتيش منطقة (عواره) جنوب شرق الدجيل والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات بغداد، وأن هذه العملية الاستباقية أسفرت عن حرق 5 أوكار لتنظيم "داعش"، والقبض على 6 من المشتبه بهم و3 من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة.