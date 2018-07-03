حبس عاطل 4 أيام بتهمة حيازة أسلحة بيضاء بحلوان

كتب ــ على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بحيازة أسلحة بيضاء بقصد افتعال الشغب والبلطجة على المواطنين.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد قيام "ا.ك" 27 سنة عاطل، بحيازة أسلحة بيضاء لاستخدامها فى أعمال عنف وبلطجة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بعد استصدار إذن من النيابة تم القبض على المتهم وبحوزته 5 أسلحة بيضاء.

وبمواجهته بالمضبوطات والمعلومات اعترف بحيازة الأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.