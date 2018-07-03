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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:40 ص
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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3/7/2018 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3/7/2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.
 
 

حالة الطقس اليوم فى مصر 

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 
 

الطقس فى الأردن 

نهارًا

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها العامة، وتسود أجواء صيفية حارة في عموم المناطق، وتكون حارة نسبيًا فى مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة إضافة إلى المناطق الصحراوية.

 
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 

في خليج العقبة

- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.
 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.
 

ليلاً

 
تسود أجواء لطيفة في عموم المناطق.
 
وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار فى كل المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 
 
 

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