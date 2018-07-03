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جنايات القاهرة تدرج 241 تكفيريا بتنظيم ولاية سيناء على قوائم الإرهاب

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:20 م
جنايات القاهرة تدرج 241 تكفيريا بتنظيم ولاية سيناء على قوائم الإرهاب محكمة الجنايات
كتبت أمنية الموجى
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نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 241 من عناصر تنظيم ولاية سيناء الإرهابى على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات لاتهامهم بارتكاب عمليات إرهابية تضمنت قتل والشروع فى قتل رجال الأمن بمحافظة شمال سيناء.

 

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبرى بأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا ، واستند القرار علي مذكرة مقدمة من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين ،  في القضية رقم 6 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بإدراجهم بقوائم الإرهاب.

 

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة قيام المتهمين بتولي قيادة والانضمام إلى تنظيم (ولاية سيناء) الإرهابي وإمداد عناصره بالأموال والمهمات وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي وقتل والشروع في قتل رجال الامن واستهداف بعض التمركزات الأمنية بشمال سيناء بعبوات مفرقعة.

 


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