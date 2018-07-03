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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:40 م
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جارديان: نواب بريطانيون يطالبون بتحقيق فى انتهاكات لندن الحقوقية بعد 11 سبتمبر

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:20 م
جارديان: نواب بريطانيون يطالبون بتحقيق فى انتهاكات لندن الحقوقية بعد 11 سبتمبر تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان"، إن آلان دنكان، الوزير فى الخارجية البريطانية أخبر نواب البرلمان أن حكومة المملكة المتحدة ستعطى "أهمية خاصة" لدعوات تجديد تحقيقات بقيادة قضاة بشأن تورط المملكة المتحدة فى انتهاكات حقوق الإنسان بعد أحداث 11 سبتمبر. 
 
وتأتى تعهدات دنكان بعد نشر لجنة الأمن والاستخبارات فى البرلمان لتقريرين كشفا حجم تورط بريطانيا فى احتجاز وتعذيب النزلاء بعد 11 سبتمبر.
 
 
ووجدت اللجنة البرلمانية أن المملكة المتحدة خططت ووافقت ومولت 31 عملية احتجاز. وبالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك 15 مناسبة عندما وافق ضباط المخابرات البريطانية على التعذيب أو كانوا شهداء عليه بينما وجدت 232 حالة قدمت فيها وكالات الاستخبارات أسئلة لطرحها على المحتجزين الذين يعرفون أو يُشتبه فى أنهم يتعرضون لسوء المعاملة.
 
وقاد وزير الداخلية السابق كين كلارك، نداءات من أجل إجراء تحقيق قضائى، قائلا إنه تم منع مركز الدراسة الدولى من إكمال عمله عن طريق أخذ الأدلة من ضباط المخابرات "الذين كانوا على الأرض فى ذلك الوقت" من الانتهاكات. "لماذا تم ذلك؟ ما الذى نسعى لإخفاء ما حدث فى عهد حكومة بلير؟
 
 

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