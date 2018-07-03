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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:32 م
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تنفيذ 18 قرار إزالة لمخالفات مبانى وتعديات فى الجيزة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:32 م
تنفيذ 18 قرار إزالة لمخالفات مبانى وتعديات فى الجيزة إزالة - أرشيفية
كتب إبراهيم سالم
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نفذت محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، 18 قرار إزالة بنطاق مراكز ومدن أوسيم وكرداسة وذلك إستكمالاً للحملات التى تشنها المحافظة لمواجهة التعدى على حرم الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو بنطاق المدينتين.

وقال محافظ الجيزة، إن أعمال الإزالات شملت 5 قرارات بنطاق مركز ومدينة أوسيم بالإضافة إلى تنفيذ 13 قرار إزالة بنطاق مركز ومدينة كرداسة مؤكداً أن الحملات مستمرة للتصدى لأى محاولات للتعدى على الرقعة الزراعية ومخالفات البناء بنطاق المحافظة وأنه لاتهاون مع أى مخالف أو متعدٍ وفقاً للقانون .

وأشار المحافظ إلى أن أعمال الإزالات تمت لمخالفات لمبانى تتراوح ارتفاعاتها بين أرضى وأرضى و3 طوابق وأسوار وإشغالات للطريق جاءت بالمخالفة لقوانين البناء والتعدى على الأراضى الزراعية والبناء بحرم محور 26 يوليو والطريق الدائرى .

شارك بالحملة اللواء أسامة شمعة، نائب المحافظ، والمهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

 


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