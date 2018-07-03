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تعرف على المستندات المطلوبة لأداء اختبارات القدرات × 5 معلومات

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:08 م
تعرف على المستندات المطلوبة لأداء اختبارات القدرات × 5 معلومات تنسيق إلكترونى - أرشيفية
وائل ربيعى
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يتيح الموقع الإلكترونى للتنسيق، خدمة الحجز الإلكترونى لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات العاملة بهذا النظام ومن بينها كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الرياضية والنوعية.
 
وتحددت الكليات الأوراق والمستندات المطلوبة لأداء اختبارات القدرات كالتالى:
 
1- إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى
2- رقم جلوس الثانوية العامة وصورة منه
3- صورة الرقم القومى أو صورة شهادة الميلاد
4- عدد 2 صورة شخصية
5- الرسوم المقررة وقيمتها 350 جنيهًا
 

 


 
 

 


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مستندات مطلوبة

اختبارات القدرات

كليات القدرات




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