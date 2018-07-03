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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:26 م
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تشييع جنازة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق بحضور قيادات المشيخة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:32 م
تشييع جنازة الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق بحضور قيادات المشيخة جانب من الجنازة
كتب إسماعيل رفعت - تصوير محمود فخرى
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شيعت جنازة الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بحضور الفريق عبد المنعم التراس مستشار الرئيس للشئون العسكرية من الجامع الأزهر.

وحضر الجنازة عدد كبير من علماء الأزهر وقيادات المشيخة يتقدمهم الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار علماء الأزهر وقيادات بالمشيخة.

وعاشور من علماء الأزهر الشريف، وعمل وكيلا للأزهر الشريف، وبرز كعضو للمجلس الاستشارى الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو)، ورئيس دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بمصر، وعضو فى مجلس علماء ماليزيا الاستشارى، ونائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الماليزية.
 
يتسم الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الاسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية بوسطيته واعتداله المستمدين من وسطية الأزهر، كما يتميز بآرائه القوية الجريئة في القضايا الخلافية، فضلا عن دوره فى التقريب بين المذاهب ودوره الوطنى فى توثيق العلاقة بين مسلمى مصر ومسيحييها.
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 


 


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