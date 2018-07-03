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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:48 م
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تجديد حبس ترزى 15 يوما لتحطيمه ماكينات الصراف الآلى فى كوم أمبو

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:07 م
تجديد حبس ترزى 15 يوما لتحطيمه ماكينات الصراف الآلى فى كوم أمبو حبس - أرشيفية
أسوان ندى سليم
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أمرت نيابة كوم أمبو، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس ترزى، يدعى "و.ص"، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإتلاف ماكينات الصراف الآلى بفروع البنوك المتواجدة بمركز كوم أمبو. 
 
ترجع وقائع القضية، إلى ورود بلاغ بتعرض ماكينات الصرف الآلى للتحطيم، وعقب تكثيف التحريات تبين أن المتهم وراء الواقعة، بعد أن أظهرت كاميرات المراقبة هوية المتهم وتم إلقاء القبض عليه. 
 
وبمواجهة المتهم بجريمته، تبين أنه مصاب بحالة اكتئاب دفعته لارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية لتحديد مدى قواه العقلية. 
 
 

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