بروتوكول تعاون بين الجامعة المصرية الصينية وجامعة بكين للغات والثقافات

كتب وائل ربيعى

وقع الدكتور أشرف الشيحى رئيس وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، بروتوكول تعاون مع جامعة بكين للغات والثقافات برئاسة نى هيدونج وذلك لدعم اللغات المشتركة بين طلاب الجامعتين بحضور الدكتورة كريمة عبد الكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية ووفد صينى من جامعة بكين للغات والثقافات.

تنص الاتفاقية على عملية تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين، وكذلك دعم تعليم اللغة الصينية، كما تم الاتفاق على إرسال الطلاب الصينيين الراغبين فى تعلم اللغة العربية لمركز الدراسات بالجامعة المصرية الصينية.

يذكر أن جامعة بكين للغات والثقافات هى جامعة متخصصة فى اللغات فقط وعقد الدورات التدريبية سواء فى اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية للدارسين من الصين فى مصر أو اللغة الصينية وهى جامعة حكومية شاملة تشتهر بعلو مستواها الأكاديمى فى الآداب والعلوم، تأسست عام 1898، وتعتبر إحدى أقدم الجامعات الصينية ويدرس بها حاليا أكثر من 15 ألف طالب جامعى و12 ألف طالب ماجستير ودكتوراه بالإضافة إلى العديد من الوافدين الأجانب.

وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور ناصر عبد العال أستاذ الدراسات الصينية كلية الألسن جامعة عين شمس، ود.حسن رجب عميد كلية الألسن جامعة قناة السويس ومدير معهد كونفشيوس.