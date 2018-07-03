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برنامج الحكومة: تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحى وإنشاء 100 مدرسة يابانية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:02 م
برنامج الحكومة: تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحى وإنشاء 100 مدرسة يابانية الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
كتبت : نورا فخرى
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تتبنى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى برنامج عملها للعام 18/2019 – 21/2022 تحت عنوان "مصر تنطلق" 5 أهداف رئيسية، فى مقدمتهم حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصرى، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.

 

وتتبنى حكومة مصطفى مدبولى المقدم من إلى مجلس النواب، فى خطة عملها خلال الفترة القادمة هدف استراتيجى حيوى ممثل فى بناء الإنسان المصرى، والتى تستهدف تكوين شخصية مصرية قادرة على التفاعل الإيجابى مع الأحداث والمستجدات والإدراك الواعى لتأثيراتها.

 

وتستهدف الحكومة – حسب برنامجها، تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الجديد فى محافظات إقليم قناة السويس، وهو ما يتطلب التطوير الشامل لـ33 مستشفى، 135 وحدة رعاية صحية أولية وميكنة 15 مستشفى فضلًا عن إنشاء 31 مستشفى جديد وخفض نسبة انتشار الالتهاب الكبدى من 3.6% حاليًا إلى 2.5% بنهاية البرنامج، وإمداد المستشفيات الجامعية بحوالى 744 حاضنة أطفال جديدة.

 

ويشمل برنامج الحكومة لتفعيل استراتيجية بناء الإنسان المصرى، ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية بتفعيل دور المؤسسات الثقافية والدينية والإعلامية ونشر ثقافة العلوم والابتكار والتوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضارى، تطوير منظومة التعليم " استراتيجية التعليم الجديدة" وإنشاء 100 مدرسة للتعليم بالنظام اليابانى و22 مدرسة جديدة، من مدراس النيل، وتغظية كافة المحافظات بمدارس المتفوقين بنهاية البرنامج، إنشاء صندوق الوقف الخيرى لكل من التعليم والبحث العلمى لتوفير موارد مالية للنهوض بالمستوى التعليمى والبحثى.

 

كما تستهدف الحكومة، إنشاء 100 كلية جديدة بالجامعات الحكومية، الاهتمام بالجانب الرياضى ورعاية الشباب بإنشاء 165 ملعبا مفتوحا للشباب و210 ملاعب كره قدم.


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