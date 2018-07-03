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انقطاع وضعف المياه عن مدن الشيخ زايد وأكتوبر وحدائق أكتوبر لمدة 24 ساعة اليوم

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:53 ص
انقطاع وضعف المياه عن مدن الشيخ زايد وأكتوبر وحدائق أكتوبر لمدة 24 ساعة اليوم انقطاع المياه - صوره ارشيفيه
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، ضعف المياه بمدينة الشيخ زايد، ومدينة 6 أكتوبر بما فيها التوسعات الشمالية، والقرية الذكية، ابتداء من الساعة 12 بعد منتصف ليل اليوم الثلاثاء 3/7/2018، ولمدة 24 ساعة، لإصلاح عطل بالخطوط الناقلة للمياه العكرة لمحطة المياه بالشيخ زايد.
 
وأوضح المهندس أحمد إبراهيم محمد أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتخزين المياه اللازمة لسد احتياجاتهم خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

وفى سياق متصل أعلن المهندس صلاح متولى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنه سيتم قطع المياه عن منطقة حدائق اكتوبر اليوم من الساعة ١١ صباحا حتى ٧ مساء، نظرا لاصلاح كسر مفاجىء فى إحدى مواسير المياه.

 

 


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