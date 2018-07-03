انقطاع الكهرباء عن 40 مدينة بأذربيجان فى أسوأ حادث متعلق بالطاقة منذ 1991

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انقطعت الطاقة الكهربائية عن العاصمة الأذرية باكو، بجانب 40 مدينة ومنطقة أخرى، اليوم الثلاثاء، بسبب نشوب حريق بمحطة للطاقة الكهربائية، فى أسوأ حادث متعلق بالطاقة فى البلاد منذ عام 1991.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن الرئيس إلهام علييف شكل مفوضية حكومية للتحقيق بالحادث بمحطة كهرباء مينجا تشيفير الذى تسبب فى نشوب حريق استمر 20 دقيقة ويعتقد أنه بسبب تزايد الاستهلاك جراء الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.

وأوضحت السلطات أنه تم استعادة التيار الكهربى فى عدة مناطق فيما تستمر الجهود لاستعادة الكهرباء بشكل كامل.