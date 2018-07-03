اندلاع معارك عنيفة بين الجيش اليمنى والحوثيين غرب محافظة تعز

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دارت معارك واشتباكات عنيفة بين قوات الجيش اليمنى ومليشيا الحوثى الإنقلابية، اليوم الثلاثاء، غربى محافظة تعز، جنوبى البلاد.

وقال مصدر ميدانى، فى تصريح نقله الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطنى والمليشيا الحوثية فى مديرية مقبنة، تركزت فى جبل الحصن، مضيفا أنها اندلعت إثر هجوم لقوات الجيش على مواقع المليشيا الحوثية.

وذكر المصدر، أن المعارك لا زالت مستمرة حتى اللحظة، وسط مساعى قوات الجيش من أجل السيطرة على الجبل الذى يعتبر من أهم المواقع التى تتمركز فيها المليشيا الحوثية، وأشار إلى أن المعارك قد أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير طقم بقصف لمدفعية الجيش اليمنى استهدف طقما للمليشيا فى محيط جبل الحصن، وتأتى هذه المواجهات فى وقت تحشد فيه المليشيا الحوثية وتكثف من أفرادها فى الجهة الشمالية ومدخل العيار، وفى منطقتى العقمة، والعبدلة بالمديرية.