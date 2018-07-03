انتخاب رمضان هلال أمينا لصندوق النقابة العامة للتطبيقيين

أجرت النقابة العامة للتطبيقيين، انتخابات إكمال هيئة مكتب النقابة العامة، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للنقابة العامة للتطبيقيين، وتم انتخاب الأخصائى رمضان مصطفى هلال نقيب بورسعيد أمينا للصندوق، خلفا لحسن زيان أمين الصندوق السابق وذلك لوفاته، وكذلك الأخصائى كمال خضراوى نقيب أسيوط أمين صندوق مساعد.

وتم انتخاب الاخصائى محمود عبد المولى نقيب أسوان وكيل ثان للنقابة، والأخصائى حسين كرداسى أمين عام مساعد النقابة، وبذلك اكتملت هيئة مكتب النقابة العامة للتطبيقيين كالتالى: دكتور زكريا حشاد النقيب العام، مهندس نصر عنبر الأمين العام، مهندس رمضان هلال أمين الصندوق، الأخصائى أحمد ندا وكيل أول، الأخصائى محمود عبد المولى وكيل ثان، الأخصائى كمال خضراوى أمين صندوق مساعد، الكيميائى حسين كرداسى أمين عام مساعد.