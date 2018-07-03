انتحار فتاة من أعلى عقار لمرورها بحالة نفسية سيئة بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

انتحرت فتاة بمحافظة الإسكندرية بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بالعقار محل سكنها الكائن شارع محمد الفردى منطقة الهانوفيل، لمرورها بحالة اكتئاب نفسي، نتيجة انفصال والديها.

تبلغ لقسم شرطة الدخيلة، من إدارة شرطة النجدة بانتحار الفتاة، وبالالنتقال والفحص، تبين وجود جثة "ا م م" 15 سنة، طالبة بالمرحلة الإعدادية، مقيمة بذات العقار، مسجاة على ظهرها بالطريق العام، ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين وجود كسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم .

وبسؤال شقيقة والدها، "ا م م" 57 سنة، موظفة، مقيمة بالطابق الخامس بالعقار محل البلاغ، قررت بأن المتوفاة كانت تعاني من حالة اكتئاب نفسي، نتيجة انفصال والديها وإقامتها طرفها، واليوم غافلتها، وقامت بإلقاء نفسها من شرفة الشقة سكنهما، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى وفاتها .

وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف "تم النقل"، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة الدخيلة، وجارى العرض على النيابة .