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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:04 ص
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اليوم.. نقابة الزبالين تلتقى رئيس هيئة النظافة لبحث مشاكل منظومة المخلفات

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:00 ص
اليوم.. نقابة الزبالين تلتقى رئيس هيئة النظافة لبحث مشاكل منظومة المخلفات المهندس أمين حسن النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة
كتبت آية دعبس
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قال المهندس أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، إنه من المقرر أن تلتقى النقابة اللواء محسن حجازى رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، وذلك لبحث مشاكل منظومة المخلفات، والعاملين بالنظافة لرفع كفاءة عمليات الجمع، اليوم الثلاثاء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وأوضح حسن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزير التنمية المحلية وجه ببدء الاجتماعات مع النقابة ولجانها، مع مسئولى الهيئات الحكومية المعنية بالنظافة فى المحافظات، على أن تبدأ بالقاهرة اليوم، وغدًا الأربعاء مع هيئة نظافة الجيزة، على أن يتم الانتهاء من محافظات القاهرة الكبرى يوم الخميس المقبل.

يأتى ذلك بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة النظافة الجديدة فى 10 أحياء حتى الآن بمحافظة القاهرة، بعد انتهاء عقود الشركات الخاصة.

وكانت نقابة العاملين بالنظاقة، قد التقت اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لبحث مشاكل منظومة المخلفات بالمحافظات، ورفع كفاءة جمع القمامة.

 

 

 


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