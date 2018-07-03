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اليوم.. استكمال سماع الشهود فى محاكمة 30 متهما بـ"أحداث عنف المطرية"

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:00 ص
اليوم.. استكمال سماع الشهود فى محاكمة 30 متهما بـ"أحداث عنف المطرية" المستشار شبيب الضمرانى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، سماع الشهود فى محاكمة 30 متهماً، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

تعقد الجلسة برئاسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب عمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.


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