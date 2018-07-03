النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة سائق توك توك لقى مصرعه على يد حلوانى بإمبابة

كتب سليم على

أمرت نيابة قسم إمبابة، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم علما، بتشريح ودفن جثة سائق توك توك، لقى مصرعه طعنا على يد حلوانى، بعد اصطدامه به أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم.

تحقيقات النيابة، كشفت تلقى رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، إخطارًا من مستشفى الساحل، تفيد باستقبالها شخص يدعي "سيد . ا. ع" يبلغ من العمر 42 عاما، مصابا بطعنات نافذة بالجسم وتهتك بالشرايين ولقى مصرعه أثناء محاولة إسعافه.

وأشارت التحقيقات إلى أن التحريات جاءت لتؤكد أن وراء ارتكاب الواقعة حلواني، حيث اصطدم به المجنى عليه أثناء قيادته لتوك توك بشارع عويس بإمبابة فنشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بإحضار إثنين من أشقائه وتعدوا عليه بسكين كان بحوزته وفروا هاربين.

وأضافت التحقيقات، أنه بإعداد كمين تمكنت قوة امنية بقيادة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، تم القبض على المتهم وشقيقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.