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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:27 م
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النواب الروس يعدون مشروع قانون يصنف الصحفيين الأجانب "عملاء"

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:50 م
النواب الروس يعدون مشروع قانون يصنف الصحفيين الأجانب "عملاء" الدوما -أرشيفية
أ ف ب
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أعد نواب روس مشروع قانون قد يوجب تصنيف الصحفيين العاملين لدى مؤسسات محددة على أنهم "عملاء أجانب"، وفق ما أفاد نائب رئيس مجلس النواب بيوتر تولستوى الثلاثاء.

وأواخر العام الماضي، تبنت روسيا قانونا يسمح للحكومة وضع المؤسسات الإعلامية الأجنبية فى خانة "العملاء الأجانب".

ويذهب مشروع القانون الجديد أبعد من ذلك حيث يوسع نطاق هذا التعريف ليشمل الصحفيين العاملين فى المؤسسات الاعلامية الأجنبية بشكل فردى.

ويتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون مرة ثانية فى مجلس الدوما الأسبوع المقبل.


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