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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:24 ص
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"المهن الطبية" يناقش زيادة معاشات أعضائه فى اجتماع خلال الأسبوعين المقبلين

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:00 ص
"المهن الطبية" يناقش زيادة معاشات أعضائه فى اجتماع خلال الأسبوعين المقبلين مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محمد بدوى، أمين عام نقابة أطباء الأسنان، والأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، إنه من المقرر أن يجتمع مجلس اتحاد المهن الطبية "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك لبحث إصدار قرار نهائى حول زيادة قيمة معاشات أعضاء النقابات الأربعة من 700 إلى 800 جنيه بدءًا من يوليو الجارى.

وأضاف بدوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السبب فى عدم اتخاذ قرار نهائى خاص بالزيادة حتى الآن، هو اقترانها بشرط سداد النقابات للمديونيات، لافتًا إلى أن الاجتماع سيطرح إمكانية تعليق قرار سداد المديونيات، وزيادة المعاشات، أو ثبات قيمتها على 700 جنيه.

وكان اتحاد نقابات المهن الطبية، أعلن موافقة المجلس على زيادة معاشات أعضاء النقابات الأربعة، "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، من 700 جنيه إلى 800 جنيه، لحوالى 700 ألف عضو، على أن يتم ذلك أول يوليو الجارى، بعد سداد المديونيات الخاصة بالنقابات، فيما يتعلق بالاشتراكات، قبل 31 يونيو الماضى.


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معاشات المهن الطبيه

معاشات الاطباء

زيادة معاشات الاطباء

اتحاد المهن الطبية




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