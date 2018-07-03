المستشار السياحى بباريس: الأقصر تستضيف مؤتمر اتحاد الشركات السياحية البلجيكية

باريس (أ.ش.أ)

أعلن د.عادل المصرى المستشار السياحى بباريس اليوم الثلاثاء، أن المكتب،باعتباره ايضا مشرف على دول البنلوكس، نجح فى استقطاب مؤتمر اتحاد الشركات السياحية البلجيكية UPAV لعقده فى مصر خلال شهر سبتمبر القادم بمدينة الأقصر و ذلك فى إطار الجهود الترويجية المبذولة لدفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأضاف المصرى-فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الموافقة من جانب الاتحاد الشركات البلجيكية جاءت بعد العديد من اللقاءات والاجتماعات المتوالية مع السيد hedy hafsia رئيس اتحاد الشركات السياحية البلجيكية وأيضا مع السيدة Anne-sophie snyer السكرتير العام ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد وكذلك أعضاء مجلس الاتحاد البلجيكى و كذلك بحضور السيدة ريم العرابى المدير الإقليمى لمكتب مصر للطيران ببروكسل وبالتنسيق مع السفير خالد البقلى سفير جمهوريةمصر العربية بالعاصمة البلجيكية- بروكسل.

وأشار د.عادل المصرى إلى انه تم عمل عرض تقديمى لرئيس الاتحاد ولاعضاء المكتب التنفيذى لإبراز مقومات المقصدالسياحى المصرى وتنوع المنتج السياحى به بالإضافة إلى الإمكانيات المتوافرة بمصر لاستضافة العديد من المؤتمرات الدولية بالعديد من المدن السياحية المصرية، مؤكدا أن أعضاء اللجنة استقروا على اختيار مصر لعقد مؤتمرهم هذا العام بمدينة الأقصر من بين العديد من المقاصد السياحية الأخرى الدولية المنافسة لاستضافة المؤتمر.

و ذكر المصرى بأن دولة أسبانيا كانت استضافت مؤتمر العام الماضى بمدينة مدريد و بأن عقد هذا المؤتمر بمصر يأتى ضمن خطة المكتب الترويجية لتكثيف التواجد المصرى خلال الفترة القادمة مع استحداث أدوات ترويجية جديدة تتناسب مع الأساليب التسويقية السياحية الحديثة ...بالإضافة إلى تنظيم العديد من الرحلات الإعلامية للوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية التى قام بها المكتب و التى ساعدت على تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى مؤخرا بالسوق الفرنسى والذى كان من أهم نتائجه قيام مركز إدارة الأزمات بوزارة الخارجية الفرنسية بتخفيف حظر السفر عن مدينة شرم الشيخ.

وأضاف أنه تم اتخاذ عدة مبادرات إيجابية هامة مع منظمى البرامج الفرنسيين والشركات السياحية ومنافع البيع المختلفة بكافة أنحاء فرنسا الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الفرنسى وفق أخر تقرير صادر من اتحاد الشركات السياحية الفرنسية SETO .