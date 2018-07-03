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المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 09:12 ص
المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين إغلاق كوبرى-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة ، أعمال تطوير لكوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين، من خلال قيام إجراء أعمال تطوير للكوبرى، وإحلال وتجديد الأعمدة المعدنية مع غلق كلى  للدوران (2) أسفل كوبرى السيدة عائشة للقادم من صلاح سالم والمقطم، مما يستلزم  الاعمال  ليلا ونهارا  فى الفترة من 5/7/2018 حتى 18/7/2018.

وسوف تقوم الادارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات لمواجهة اية كثافات مرورية متوقعة، مع وضع المساعدات الفنية والأقماع، والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.

 

 


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