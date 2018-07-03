القبض على عاطلين بحوزتهما سلاحان ناريان و3 كيلو بانجو فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير بالإسماعيلية، من القبض على عاطلين بحوزتهما سلاحان ناريان "طبنجة 9مم معدلة "ماركة بريتا مطموسة الأرقام وطبنجة اخرى معدلة 9مم و10 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر البانجو زنت حوالى 3 كيلوجرام.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد أحمد شطا رئيس مباحث مركز التل الكبير ومعاونيه بالقبض على كل من المتهم "هشام.م.ف"21 عاما والمتهم "أحمد.ح.ح" 21 عاما عاطلين مقيمين وادى الملاك دائرة مركز التل الكبير حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبحوزتهما سلاحين ناريين "طبنجة 9مم معدلة "ماركة بريتا مطموسة الأرقام وطبنجة أخرى معدلة 9مم و10 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر البانجو زنت حوالى 3 كيلوجرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمان بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار والسلاحين الناريين بقصد الدفاع عن تجارتهما المحرمة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر لهما المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.