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القبض على عاطلين بتهمة سرقة 3 هواتف من شقة ربة منزل بمدينة نصر

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:01 م
القبض على عاطلين بتهمة سرقة 3 هواتف من شقة ربة منزل بمدينة نصر المتهمان عقب القبض عليهما
كتب ــ كريم صبحى
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كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات واقعة سرقة شقة ربة منزل، بمنطقة مدينة نصر، وتبين أن عاطلين وراء التسلل للشقة وسرقة 3 هواتف، بأسلوب التسلق وكسر شباك المطبخ، وتم ضبطهم وإعادة المسروقات، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من "منال إ م" 41 سنة، باكتشافها سرقة 3 هواتف محمولة من داخل مسكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وتبين من الفحص كسر شباك المطبخ، وتحرر عن ذلك  المحضر رقم 32430 لسنة 2018 جنح القسم.

 

ومن خلال التحريات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، "شحاتة ف ع" 35 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 8 قضايا أخرها "سرقة"، و"على ك ص" 27 سنة، عاطل، فتم ضبطهما وبحوزتهما الهواتف المستولى عليها.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة  بإسلوب "التسلق وكسر شباك المطبخ"، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على الهواتف واتهمتهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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