العبادى: عمليات استهداف "داعش" بسوريا مستمرة وتستند لمعلومات استخبارية

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قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الثلاثاء، إن عمليات استهداف تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا مستمرة.

وأضاف العبادى - فى مؤتمر صحفى نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن عمليات استهداف تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا تستند إلى معلومات استخبارية عراقية، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية حققت نجاحات كبيرة فى تأمين الطرق بعد تشكيل العمليات الخاصة الأسبوع الماضى، مؤكدًا أن المعركة على الإرهاب تتطلب جهدًا إعلاميًا واجتماعيًا بعد أن تم دحره عسكريًا.

وبشأن نتائج الانتخابات البرلمانية، أوضح العبادى أن الحكومة ملتزمة بدعم عمليات العد والفرز لصناديق الاقتراع لوجستيًا، وأنها ماضية بملاحقة الفاسدين والمزورين، موضحًا أن الحكومة تحتاج إلى مناقشة البرامج السياسية لحين المصادقة على نتائج الانتخابات.

وكان رئيس الوزراء العراقى أعلن فى وقت سابق، أن القوات الأمنية ستلاحق تنظيم "داعش" فى المنطقة وليس فى العراق فقط.