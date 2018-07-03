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"الصيادلة": انتهاء إجراءات تخصيص أرض لإنشاء وحدات سكنية ونادى بـ 6 أكتوبر

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 08:52 م
"الصيادلة": انتهاء إجراءات تخصيص أرض لإنشاء وحدات سكنية ونادى بـ 6 أكتوبر الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة
كتبت آية دعبس
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أعلن الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، انتهاء إجراءات تخصيص مساحة 11.2 فدان بواقع 46000 متر للنقابة العامة للصيادلة بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر.
 
وأوضح عبيد، فى بيان، أنه سيتم على الأرض إنشاء نادى رياضى ومنطقة خدمات، منطقة ترفيه للأطفال، حدائق ولاند سكيب، حمامات سباحة، مشروع إسكان ضخم مدعم للصيادلة.
 
من جانبه، أضاف الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الاستثمار، بالنقابة أنه سيتم دعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد لدراسة الإجراءات الخاصة بالانشاءات وتحديد الأسعار للصيادلة والإعلان عن كافة التفاصيل فى مؤتمر صحفى.
 
وأشار إلى أنه سبق وتقدم بطلب لوزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى، منذ عام ونصف لتخصيص أرض للصيادلة بالتجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر تصلح لإنشاء مدينة متكاملة للصيادلة تضم مشروعا سكنيا ضخما مدعم للصيادلة ونادى رياضى. 
 
 يذكر أن وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى، عقد اجتماعا فى شهر ديسمبر الماضى حضره الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة والدكتور مصطفى الوكيل وكيل النقابة، لإنهاء إجراءات تخصيص الأرض وتم الاستجابة لطلب النقابة، حيث تم السير فى الإجراءات وإنهاء قرار تخصيص الأرض من قبل وزارة الاسكان، ثم إنهاء قرار التسعير من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، وتم تعيين قطعة الأرض من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر.
 
 

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