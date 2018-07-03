video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الصحفيين" تعلن تنظيم ورش عمل لتنمية مواهب أبناء أعضاء النقابة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:33 م
"الصحفيين" تعلن تنظيم ورش عمل لتنمية مواهب أبناء أعضاء النقابة صورة أرشيفية
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين ، عن تنظيم سلسلة من ورش العمل بعنوان "تنمية مواهب الأطفال" لأبناء أعضاء النقابة، وذلك بالتعاون مع المركز القومى لثقافة الطفل تتناول فن الرسم والكاريكاتير ومجموعة متنوعة من العروض الفنية.
 
وأوضحت اللجنة فى بيان لها ،أن المشاركة فى الورش من سن 5 سنوات حتى 12 سنة وتنظم يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، مقابل مبلغ 30 جنيها تسدد فى الخزينة كمصاريف إدارية".
 
كانت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين نظمت من قبل ورشة عمل حول تعلم صناعة الفيديو مع الخلفيات الموسيقية، وكيفية حفظ مقاطع الفيديو ونَسخها وإزالة التشويش منها، مع تعلم إضافة مؤثرات صوتية مختلفة والتعديل على المقاطع والكتابة عليها وعمل أفـلام فيديو من الصور الفوتوغرافية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. كرم جبر: نسبة العمالة الزائدة فى المؤسسات الصحفية 70%

فيديو.. أحمد موسى: خالد البلشى وحنان فكرى وآخرين حرضوا صحفيين للمطالبة بحبسى

فيديو.. عبد المحسن سلامة يعلن: ضم صحفيى المواقع الإلكترونية للنقابة قريبا

نقابة الصحفيين

لجنة تطوير المهنة

اخبار مصر

الصحفيين

اخر الاخبار




لا تفوتك
ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

ننشر نص كلمة رئيس الوزراء بمجلس النواب خلال عرضه برنامج الحكومة - صور

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

البيان 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018.. القضاء على 3 تكفيريين وتدمير ورشة لتدريع العربات الخاصة بالعناصر الإرهابية وسيارة مفخخة أعدت لاستهداف القوات..وإصابة مجند واستشهاد مواطنين

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

غرام الأفاعى.. زوج يدس السم فى العصير لزوجته بدلا من أقراص التخسيس.. وأخرى تقتل زوجها وتمارس الرذيلة بجوار جثته.. وقهوجى يشنق شريكة عمره ويعلقها بسقف الحجرة بشبرا.. وأستاذ قانون جنائى يكشف أسباب الجرائم الأسرية

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

العثور على حجر أثرى أثناء حفر مشروع الصرف الصحى بقرية السلامونى فى سوهاج

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

المرور: غلق كلى للقادم من صلاح سالم أسفل كوبرى السيدة عائشة لمدة أسبوعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة