"الصحفيين" تعلن تنظيم ورش عمل لتنمية مواهب أبناء أعضاء النقابة

كتب محمد السيد

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين ، عن تنظيم سلسلة من ورش العمل بعنوان "تنمية مواهب الأطفال" لأبناء أعضاء النقابة، وذلك بالتعاون مع المركز القومى لثقافة الطفل تتناول فن الرسم والكاريكاتير ومجموعة متنوعة من العروض الفنية.

وأوضحت اللجنة فى بيان لها ،أن المشاركة فى الورش من سن 5 سنوات حتى 12 سنة وتنظم يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، مقابل مبلغ 30 جنيها تسدد فى الخزينة كمصاريف إدارية".

كانت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين نظمت من قبل ورشة عمل حول تعلم صناعة الفيديو مع الخلفيات الموسيقية، وكيفية حفظ مقاطع الفيديو ونَسخها وإزالة التشويش منها، مع تعلم إضافة مؤثرات صوتية مختلفة والتعديل على المقاطع والكتابة عليها وعمل أفـلام فيديو من الصور الفوتوغرافية.