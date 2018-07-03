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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 02:25 ص
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الصحة: 11% من الفتيات المراهقات فى المرحلة العمرية من 15 إلى 19 عاما متزوجات

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:00 ص
الصحة: 11% من الفتيات المراهقات فى المرحلة العمرية من 15 إلى 19 عاما متزوجات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان أن 11% من الفتيات المراهقات فى المرحلة العمرية من 15 إلى 19 عامًا متزوجات حاليًا أو سبق لهن الزواج، وواحدة من كل 20 فتاة فى الفئة العمرية من 15 إلى 17 عامًا متزوجة .

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع" إن السن القانونى لتسجيل عقود الزواج فى مصر 18 عامًا، ولكن لا تزال الفتيات يتزوجن تحت السن القانونية بدون تسجيل للزيجات أو الأطفال الناتجة عنها دون تجريم للجناة .

وتنظر اللجنة التشريعية بالبرلمان حاليًا مشروع قانون يحظر زواج الأطفال قبل 18 عامًا ويقوم بتعديل يشمل 5 قوانين لمنعه مطلقًا نظرًا لمشاكله الصحية ومخاطرة الاجتماعية على الفتيات والأسرة بشكل عام .

 

 


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الصحة

زواج الأطفال

الفتيات




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