السفير السعودى بالقاهرة: لقائى بالبابا تواضروس كان مُثمرا وبناءا

كتب محمد تهامى زكى

أعرب السفير أسامة بن أحمد نقلى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، عن سعادته بلقاء البابا تواضروس الثانى، مؤكدا أن اللقاء كان مثمراً وبناءً استعرضا فيه العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وكتب "النقلى"، عبر حسابه على إنستجرام: "سعدت الْيَوْمَ بلقاء بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانى، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، نقلت له تحيات وتقدير قيادة المملكة العربية السعودية، وقد كان اللقاء مثمراً وبناءً استعرضنا فيه العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين".

وأوضح النقلى: "تحدثنا بشكل مطول عن مبادرة الملك عبد الله رحمه الله للحوار بين اتباع الديانات والثقافات والمبادئ السامية التى تقوم عليها فى تكريس المشترك الإنسانى لخدمة المحبة والسلام والوئام بين الشعوب بمختلف معتقداتها وأطيافها".