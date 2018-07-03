السجن 5 سنوات لمتهم و3 لاثنين آخرين فى قضية الاتجار فى البشر بالقليوبية

الغربية عادل ضرة –مصطفى عادل

أصدرت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، أحكاما مشددة بمعاقبة المتهمين فى قضية الاتجار فى البشر، وإجبارهم على ممارسة أعمال الدعارة.

قضت المحكمة بالسجن على المتهم الأول "جرجس م ج ذ" 23 عاما، صاحب محل ملابس مقيم بشبرا الخيمة – قليوبية، بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة المتهم الثانى "أبانوب ن أ ر" 23 عاما، نقاش، والمتهمة الثالثة "سيدة ع س" 55 عاما، بائعة خضروات، مقيمة بدائرة مركز الخانكة – قليوبية، بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك فى القضية رقم 14477 لسنة 2017 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1268 لسنة 2017 كلى جنوب بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامى بريك، وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجور.

تم توجيه الاتهام للأول بخطف المجنى عليهما "تقى س ع" و"نورهان س ع" 18 عاما، بأن اقتادهما إلى مسكن المتهمة الثالثة قاصدا بذلك قطع صلتهما بأهلهما وقد اقترنت تلك الجناية بالجريمة الثانية، هتك عرض المجنى عليهما الطفلتين بالقوة والتهديد، بأن تحسس أجزاء حساسة من جسد المجنى عليها الأولى حيال غيابها عن الوعى وقبل الثانية وصفعها على وجهها وهددهما بالادعاء كذبا أمام أهلهما أنهما حضرا إليها برضاهما.

كان المستشار وليد عماد الدين البيلي المحامى العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية، قد أحال أوراق القضية رقم 14477لسنة 2017 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1268لسنة 2017 كلى جنوب بنها إلى محكمة استئناف طنطا لتحديد دائرة لمحاكمة المتهمين.

وتم إحالة أوراق المتهمين لمحكمة الجنايات فى القضية رقم 14477 لسنة 2017 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1268 لسنة 2017 كلى جنوب بنها.

ودونت النيابة العامة ملاحظات فى قائمة أدلة الثبوت جاء بها فتحت المتهمة الثالثة محلا للفجور وأعمال الدعارة، واستخدمت المجنى عليها الطفلتين "تقى، نورهان" فى ارتكاب الفجور والدعارة بالقوة والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات، واستبقت المجنى عليهما الطفلتين بغير رغبتهما فى محل فجور ودعارة وكان ذلك بالقوة والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات.