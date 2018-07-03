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السجن 5 سنوات لـ"حدث" ضبط بحوزته حشيش بقصد الاتجار فى الجيزة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 10:13 ص
السجن 5 سنوات لـ"حدث" ضبط بحوزته حشيش بقصد الاتجار فى الجيزة مخدر الحشيش - صورة أرشيفية
كتب سليم على
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عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، حدث، بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "الحشيش" بالجيزة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.
 
وكشفت تحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة، أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط الحدث "أحمد. ع. س" 17 سنة عاطل، محرزا سلاح أبيض وتم ضبطه واستخلاصه منه.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على قطع من مخدر الحشيش ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار.
 

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