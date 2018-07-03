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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 08:09 ص
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الديلى ميل: 2500 دولار تكلفة لمّ شمل ضحايا سياسة ترامب للهجرة

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 07:00 ص
الديلى ميل: 2500 دولار تكلفة لمّ شمل ضحايا سياسة ترامب للهجرة مهاجرين - أرشيفية
لندن (أ ش أ)
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يضطر أهالى الأطفال، الذين تمّ فصلهم عن ذويهم على الحدود الأمريكية - المكسيكية ، إلى دفع مبلغ يصل إلى 500ر2 دولار تكاليف السفر الجوى لإعادة لمّ شملهم مع عائلاتهم.

وذكرت صحيفة الديلى ميل البريطانية أن أكثر من 300ر2 طفل مهاجر تمّ فصلهم عن عائلاتهم على مدى الأسابيع القليلة الماضية ؛ وذلك امتثالاً لسياسةٍ عديمة التسامح تنتهجها إدارة الرئيس ترامب اضطُرّ معها المسؤولون إلى أخذ الأطفال من آبائهم بينما يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير شرعى.

وفى 20 من يونيو الماضى، وقّع الرئيس ترامب قرارًا تنفيذيا يقضى بإنهاء فصل العائلات على الحدود؛ وفى تحوّل مفاجئ على صعيد السياسة الحاسمة التى تطبقها إدارته، وجّه الرئيس ترامب وزارة الأمن الوطنى إلى احتجاز أفراد العائلات مع بعضهم البعض طالما أن الأطفال ليسو عرضة للخطر.

وقال ترامب "لا أحب منظر أو الإحساس بعملية فصل أعضاء العائلات عن بعضها البعض".

لكن الآن، يتعين على أهالى هؤلاء الأطفال دفع تكاليف مرتفعة للقيام بالسفر الجوى من أجل إعادة لمّ شمل الأطفال بذويهم؛ وبحسب تقارير، فإن آباء أو أقارب الأطفال يتعين عليهم دفع ما بين 550 ألى 2.500 دولار تكلفة تذكر سفر جوية ذهاب فقط.

 


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