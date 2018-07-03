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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 12:41 م
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الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب فى حجرة أعلى سطح عقار بالإسكندرية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:30 ص
الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب فى حجرة أعلى سطح عقار بالإسكندرية حريق - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق نشب فى أعلى سطح عقار، حيث تبلغ لقسم شرطة العطارين من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق أعلى سطح العقار شارع كنيسة الأقباط دائرة القسم .
 
وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على النيران وإخمادها، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 600 متر مربع تقريباً مكون من 3 طوابق "بناء قديم"، ونشوب حريق محدود داخل حجرة أعلى سطح العقار، مما أدي لاحتراق بعض محتوياتها دون حدوث إصابات.
 
وبسؤال قاطنة الحجرة، "ن ن ف" 67 سنة ربة منزل، أيدت ما جاء بالفحص وعللت سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة للثلاجة، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى الحريق، تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة العطارين، وجارى العرض على النيابة.

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