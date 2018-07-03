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الحكومة توافق على الاتفاق الإطارى لإنشاء التحالف الدولى للطاقة الشمسية

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:59 م
الحكومة توافق على الاتفاق الإطارى لإنشاء التحالف الدولى للطاقة الشمسية مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الإطارى لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ويهدف التحالف إلى معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه التوسع في استخدام الطاقة الشمسية إدراكاً من الدول الأطراف بأن الطاقة الشمسية توفر للدول الغنية بها فرصاً لا مثيل لها لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة.
 
ووفقاً لمبادئ التحالف الدولى، تتخذ الدول الأطراف إجراءات من خلال برامج وأنشطة تطوعية لموائمة وتنسيق الجهود لمقابلة متطلبات التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية مثل التمويل والابتكار والبحث والتطوير والتقنيات الفنية وبناء القدرات.
 
 
 
 

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