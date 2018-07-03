الحزب الديمقراطى الكردستانى ناعيا عاشور: ينتمى بعلمه لمنارة العالم الإسلامى

كتب : أحمد جمعة

نعى مكتب الحزب الديمقراطى الكردستانى بالقاهرة وممثله شيركو حبيب، فى بيان مساء اليوم، العالم الجليل الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الشريف الأسبق، والذى وافته المنية أمس.

وقال بيان مكتب الحزب بالقاهرة، إن عاشور عالم متبحر فى تخصصه وخدم الدعوة الإسلامية بما يليق من جهد أبناء مؤسسة الأزهر الشريف منارة العالم الإسلامى كله.

ويمثل الحزب لتقديم العزاء خلال ساعات فى الفقيه الراحل، ممثل الحزب بالقاهرة، مؤكدا إرساله برقية عزاء لمؤسسة الأزهر الشريف فى العالم الجليل، داعيا له بالرحمة والمغفرة، وللأمة الإسلامية بالوحدة.