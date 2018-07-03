الجيش اليمنى يستعيد السيطرة على عدد من "التباب" فى جبهة نهم

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شنت قوات الجيش اليمنى تحت أشراف القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان العامة المفتش العام اللواء الركن عادل هاشم القميرى، هجوما على عدد من "التباب" والمواقع اليوم الثلاثاء، كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثى الإنقلابية فى جبهة نهم شرقى العاصمة صنعاء.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى " سبتمبرنت " أن قوات الجيش اليمنى تمكنت من استعادة السيطرة على عدد من التباب أهمها تبة الشهداء وتبة الرباح وتحرير عدد من المواقع الأستراتيجية بجبهة نهم.

وأعرب القائم بأعمال رئيس هيئة اﻷركان العامة عن شكره لدول التحالف العربى على عمليات الاسناد التى تقوم بها والتى مهدت ناريا للعملية الميدانية وأثمرت تحقيق الانتصارات.