video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 06:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يستعيد السيطرة على عدد من "التباب" فى جبهة نهم

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 05:09 م
الجيش اليمنى يستعيد السيطرة على عدد من "التباب" فى جبهة نهم قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
إضافة تعليق

 شنت قوات الجيش اليمنى تحت أشراف القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان العامة المفتش العام اللواء الركن عادل هاشم القميرى، هجوما على عدد من "التباب" والمواقع اليوم الثلاثاء، كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثى الإنقلابية فى جبهة نهم شرقى العاصمة صنعاء.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى " سبتمبرنت " أن قوات الجيش اليمنى تمكنت من استعادة السيطرة على عدد من التباب أهمها تبة الشهداء وتبة الرباح وتحرير عدد من المواقع الأستراتيجية بجبهة نهم.

وأعرب القائم بأعمال رئيس هيئة اﻷركان العامة عن شكره لدول التحالف العربى على عمليات الاسناد التى تقوم بها والتى مهدت ناريا للعملية الميدانية وأثمرت تحقيق الانتصارات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الدولى لصون الطبيعية يطالب بحماية موقع التراث العالمى فى اليمن

يونيسيف: لابد من إعطاء فرصة للسلام فى اليمن..و11 مليون طفل بحاجة لمساعدات

التحالف العربى يصدر 8 تصاريح لسفن متوجهة إلى موانىء اليمن خلال 24 ساعة

وصول المبعوث الأممى إلى اليمن لإجراء مباحثات مع الحوثيين

حلمى طولان يعتذر عن تولى القيادة الفنية لمنتخب اليمن

الفرنسية: الإمارات تعلن عن وقف مؤقت للعملية العسكرية فى الحديدة غرب اليمن

صحيفة سعودية تنتقد توظيف حقوق الإنسان لتبييض صفحة الميليشيات الحوثية فى اليمن

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: نتوقع عقد مفاوضات بين طرفى الصراع قريبا

اليمن

أخبار اليمن

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

إنفوجراف.. احصاءات 52 مباراة من عمر كأس العالم × 3 أسابيع

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

"المحامين": نقل أيمن نور ومحمد البرادعى لجدول غير المشتغلين بالنقابة

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

رئيس الحكومة فى خطابه أمام البرلمان: لن نترك فقيرا يتكفف والمرحلة القادمة فترة الانطلاق.. نستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا لتوفير 43 ألف وظيفة.. مصطفى مدبولى: إضافة المواليد على بطاقات التموين من 1 يوليو 2018.. صور

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الشبكة الاجتماعية العملاقة تعترف بخلل أمنى أصاب 800 ألف مستخدم.. الثغرة سمحت بفك الحظر تلقائيا والسماح للحسابات المحظورة بالتواصل مع المستخدمين.. وانتقادات للشركة بسبب تكرارا الفضائح

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

كأس العالم 2018.. كولومبيا تصارع إنجلترا على تذكرة ربع نهائى المونديال

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

شيرين عبد الوهاب تنشر صورا خلال التسوق: أحلى حاجة " الشوبينج"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة