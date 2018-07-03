الجبهة التركمانية: نراقب بحذر بالغ عملية الفرز اليدوى فى كركوك

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أعلنت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها تراقب بـحذر بالغ بدء عملية العد والفرز اليدوى للأصوات فى الانتخابات النيابية الأخيرة فى كركوك.

ودعا رئيس الجبهة أرشد الصالحى، فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية، أهالى كركوك إلى ضبط النفس وإعطاء الفرصة للقضاة لعملهم الميداني، مشيرا إلى أن "التظاهر والاعتصام حق طبيعى للشعوب شريطة عدم المساس بالأمن المجتمعى، وسنقرر فى الوقت المناسب ما يريده شعبنا المسروق صوته".

وكان مسئول الدائرة الانتخابية فى الجبهة التركمانية أحمد رمزى، أعلن فى وقت سابق اليوم، بدء عملية العد والفرز اليدوى فى كركوك بوجود الكيانات السياسية، وكان محافظ كركوك راكان جبورى أعلن أن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى محافظة كركوك جاءت غير منطقية، لافتا إلى أن جهاز التصويت الإلكترونى غير دقيق وأعطى نتائج خاطئة، وطالب بإعادة فرز أصوات الناخبين يدويا أمام كل الكتل السياسية فى كركوك.