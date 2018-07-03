التموين: إعداد توجيه وزارى لإضافة المواليد بالبطاقات وتوقعات بضم 5 ملايين طفل

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إعداد توجيه وزارى لتطبيق قرار مجلس الوزراء، بإضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين، على أن يتضمن التوجيه شروط وكيفية التقديم، وكذلك السن المقرر للإضافة على البطاقات، خاصة وأن القرار السابق مُنذ عدة سنوات، كان يتضمن إضافة الطفل الذى يتجاوز عمره عامين، إلا أنه حتى الآن لم يُصدر توجيه وزارى يحدد شروط إضافة المواليد.

وأضاف المصدر أن إضافة المواليد مرتبط بقيمة الدعم الذى سيخصص لمنظومة السلع التموينية بعد قرار الإضافة، حيث إن الدعم المخصص للفرد المقيد بالبطاقة هو 50 جنيهًا بحد أقصى 4 أفراد، وفى حالة زيادة الأفراد يتم تخصيص دعم 25 جنيهًا فقط للفرد الخامس، وكذلك السادس أو أى فرد آخر مقيد بالبطاقة.

وتوقع المصدر أن يتم إضافة ما يقرب من 5 ملايين طفل جديد ضمن منظومة دعم السلع التموينية، إلا أنه حتى الآن لا يوجد عدد محدد للإضافة.