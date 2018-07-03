video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 03 يوليه 2018 04:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: واشنطن وموسكو إتفقتا على عدم الإتفاق على القرم

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 03:00 ص
البيت الأبيض: واشنطن وموسكو إتفقتا على عدم الإتفاق على القرم المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هيكابى ساندرز، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وروسيا "اتفقتا على عدم الاتفاق" على مسألة ضمّ موسكو لشبه جزيرة القرم.

جاء ذلك بعد أيام من رفض الرئيس دونالد ترامب استبعاد الاعتراف بتلك الخطوة المثيرة للجدل ، حسبما ذكرت صحيفة ذى هيل الأمريكية.

وقالت ساندرز للصحفيين: "نحن لا نعترف بمحاولة روسيا ضمّ القرم ، إننا نتفق على عدم موافقة روسيا على ذلك الصعيد، وستبقى عقوباتنا المفروضة على روسيا بسبب ضم القرم قائمة حتى تعيد موسكو شبه الجزيرة إلى أوكرانيا".

وكانت ساندرز بصدد محاولة غلق الباب أمام التكهنات بأن ترامب سيوافق على الاعتراف باستيلاء موسكو على شبه جزيرة القرم فى القمة المزمعة فى الـ 16 من يوليو الجارى بينه وبين نظيره الروسى فلاديمير بوتين؛ لكن ساندرز لم تستبعد تلك الخطوة بشكل تام.

وكان ترامب قد أثار ، يوم الجمعة الماضية ، قد أثار إمكانية الإعتراف بالمزاعم الروسى فيما يتعلق بشبه الجزيرة ، قائلا للصحفيين "سوف نرى".

وفى السياق ذاته ، قال السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام، أمس الأحد، إن اجتياح روسيا لشبه جزيرة القرم والاستيلاء عليها من أوكرانيا لم يكن خطأ الرئيس السابق باراك أوباما و"إنما هو خطأ روسيا" على حد تعبير جراهام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البيت الأبيض: بومبيو يسافر الخميس إلى كوريا الشمالية لإجراء محادثات

مستشار سابق فى البيت الأبيض : كاميرون طلب تدخل أوباما لتحذير البريطانيين من البريكست

نيويورك تايمز: البيت الأبيض استغل نائب وزير العدل الأمريكى فى إقالة كومى

البيت الابيض

امريكا

روسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الأعلى للآثار: المخازن مؤمنة 100% والقطع العائدة من إيطاليا تنتمى لعصور مختلفة

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

الحكومة الليبية المؤقتة تقر مبدأ المعاملة بالمثل حيال دخول المصريين

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

ملخص مباريات اليوم الثالث فى دور الـ16 × 30 صورة.. البرازيل تقتل أحلام المكسيك بهزيمتها 2-0 فى كأس العالم ونيمار وفيرمينو يقودان السامبا لريع النهائى.. وبلجيكا تفوز على اليابان 3-2 وتصطدم بالبرازيل

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

صور.. سفاح روض الفرج ليس الأول.. سفاحين المعادى وكرموز تعدوا على عشرات السيدات.. خبير أمنى: يقظة رجال الشرطة وراء سقوط المتهم سريعا.. والجانى لديه دوافع عدوانية تجاه السيدات ويرتكب جرائمه مخمورا

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

فوائد الطماطم عديدة منها الوقاية من السرطان وضبط السكر

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

تقرير: مايكروسوفت تؤجل إنتاج هاتفها القابل للطى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة