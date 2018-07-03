البيت الأبيض: واشنطن وموسكو إتفقتا على عدم الإتفاق على القرم

واشنطن (أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هيكابى ساندرز، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وروسيا "اتفقتا على عدم الاتفاق" على مسألة ضمّ موسكو لشبه جزيرة القرم.

جاء ذلك بعد أيام من رفض الرئيس دونالد ترامب استبعاد الاعتراف بتلك الخطوة المثيرة للجدل ، حسبما ذكرت صحيفة ذى هيل الأمريكية.

وقالت ساندرز للصحفيين: "نحن لا نعترف بمحاولة روسيا ضمّ القرم ، إننا نتفق على عدم موافقة روسيا على ذلك الصعيد، وستبقى عقوباتنا المفروضة على روسيا بسبب ضم القرم قائمة حتى تعيد موسكو شبه الجزيرة إلى أوكرانيا".

وكانت ساندرز بصدد محاولة غلق الباب أمام التكهنات بأن ترامب سيوافق على الاعتراف باستيلاء موسكو على شبه جزيرة القرم فى القمة المزمعة فى الـ 16 من يوليو الجارى بينه وبين نظيره الروسى فلاديمير بوتين؛ لكن ساندرز لم تستبعد تلك الخطوة بشكل تام.

وكان ترامب قد أثار ، يوم الجمعة الماضية ، قد أثار إمكانية الإعتراف بالمزاعم الروسى فيما يتعلق بشبه الجزيرة ، قائلا للصحفيين "سوف نرى".

وفى السياق ذاته ، قال السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام، أمس الأحد، إن اجتياح روسيا لشبه جزيرة القرم والاستيلاء عليها من أوكرانيا لم يكن خطأ الرئيس السابق باراك أوباما و"إنما هو خطأ روسيا" على حد تعبير جراهام.