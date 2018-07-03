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الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:35 م
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البنك الأهلى ودوره فى تدعيم مبدأ الشمول المالى من خلال حساب توفير المستقبل

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 11:00 م
البنك الأهلى ودوره فى تدعيم مبدأ الشمول المالى من خلال حساب توفير المستقبل هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري
كتب أحمد يعقوب
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طرح البنك الأهلى المصرى حساب توفير المستقبل الذى يستهدف توفير منتج ادخارى آمن، وذلك ضمن دور البنك المتنامى فى تدعيم مبدأ الشمول المالى الذى يتبناه البنك المركزى المصرى، وسعيا من البنك الاهلى المصرى لجذب شريحة جديدة من الأفراد غير المتعاملين مع الجهاز المصرفى، يتناسب واحتياجات هذه الفئة ومساعدتهم على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل فعال.

   صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن حساب توفير المستقبل يصدر بحد أدنى 500 جنيه وهو معفى من مصاريف فتح الحساب والمصاريف السنوية وكذا مصاريف كشف الحساب ومصاريف إصدار بطاقة الخصم المباشر، فضلا عن أنه يدر عائدا متزايدا يصل إلى 10.75 % حسب الرصيد بالحساب، حيث يتزايد سعر العائد بزيادة الرصيد المتوافر به ويتم احتساب العائد بداية من رصيد 3000 جنيه، كما يمكن للعميل اختيار دورية صرف العائد والتى تتفاوت بين عائد شهرى أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنوى، بالإضافة إلى خدمة التأمين على حياة العميل مجانا بحد أدنى 5000 جم وحد أقصى 100000 جم حسب رصيد الحساب حيث يتم تعويض العميل فى حالة الوفاة بما يعادل رصيد الحساب للشهر السابق للوفاة.

 وأضاف أبو الفتوح أن البنك يستهدف من ذلك الحساب تشجيع هذه الفئة من العملاء على الادخار وتنمية معاملاتها المالية كما انه يمكن للعميل الاشتراك بالفون كاش مجانا والتى توفر العديد من الخدمات منها دفع الفواتير، شحن رصيد الهاتف المحمول، تحويل مبالغ ماليه لمحافظ اخرى، استقبال حوالات خارجيه، سحب نقدى، حجز طيران، تجديد رخصة القيادة، الشراء عبر الانترنت، والتمتع بخدمات الاهلى نت مجانا التى توفر الاطلاع على كافة المعاملات والتحويل بين الحسابات داخل مصرفنا وخارجه.

ومن جانبه أفاد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن تلك الخدمات تهدف إلى تدعيم ونشر ثقافة الشمول المالى التى تؤدى بدورها إلى تنمية الاقتصاد القومى وتحقيق الاستقرار المالى نتيجة لارتفاع مستوى المعيشة من خلال توثيق ثقافة الادخار لدى فئات المجتمع غير المتعاملة مع البنوك مع مراعاة تخفيض العبء على هؤلاء العملاء.

 


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