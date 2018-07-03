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البابا تواضروس الثانى يستقبل السفير السعودى بالمقر الباباوى

الثلاثاء، 03 يوليه 2018 01:18 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل السفير السعودى بالمقر الباباوى البابا تواضروس
(أ ش أ)
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر الباباوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الثلاثاء، أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن اللقاء شهد تبادل كلمات الود والترحيب بين الجانبين إلى جانب مناقشة العديد من الموضوعات التى تؤكد عمق علاقات المحبة التى تربط بين الجانبين.

حضر اللقاء الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، والقس انجيلوس اسحق والقس أمونيوس عادل من سكرترية البابا تواضروس الثانى.

 


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