الإندبندنت: العثور على امرأة "حية" فى ثلاجة مشرحة فى جنوب أفريقيا

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن امرأة وجدت على قيد الحياة بعد إعلان وفاتها فى حادث فى جنوب أفريقيا فى ثلاجة مشرحة أحد المستشفيات.

وأوضحت أن الضحية التى لم يذكر اسمها تعرضت لحادث بالقرب من جوهانسبرج فى الساعات الأولى من يوم 24 يونيو.

وتفيد التقارير بأن سيارتها انقلبت ما أدى إلى الإطاحة بجميع الركاب الثلاثة وقتل اثنين منهم، ورغم أن المرأة أعلن وفاتها فى مكان الحادث ونقلت إلى ثلاجة المشرحة، بعدما وجد المسعف أنها لا تظهر أى علامات على الحياة، وفقًا لما نشره موقع "تايمز لايف".

ولكن عندما فحص عامل المشرحة جسدها، وجدوا أنها كانت تتنفس، وتم نقلها إلى مستشفى شرق جوهانسبرج وفتح تحقيق في الحادث.